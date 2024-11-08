Австралийские доллары в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте AUD в LKR по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = Sr192,3 LKR

Среднерыночный курс в 19:37
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График изменения обменного курса AUD к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 AUD в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий197,5950209,2090
Низкий192,0790192,0790
В среднем194,6784199,7257
Изменение-2.17%-2.42%
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Соотношение 1 AUD к LKR

За последние 30 дней максимальный курс AUD к LKR составил 197,5950, а минимальный — 192,0790. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 194,6784. Изменение курса AUD к LKR в процентном соотношении составило -2.17.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к LKR составил 209,2090, а минимальный — 192,0790. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 199,7257. Изменение курса AUD к LKR в процентном соотношении составило -2.42.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,390,9341,679152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,9511,2052,167197,1891,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,3911,798163,5951,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 AUD192,31700 LKR
5 AUD961,58500 LKR
10 AUD1 923,17000 LKR
20 AUD3 846,34000 LKR
50 AUD9 615,85000 LKR
100 AUD19 231,70000 LKR
250 AUD48 079,25000 LKR
500 AUD96 158,50000 LKR
1000 AUD192 317,00000 LKR
2000 AUD384 634,00000 LKR
5000 AUD961 585,00000 LKR
10000 AUD1 923 170,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Австралийский доллар
1 LKR0,00520 AUD
5 LKR0,02600 AUD
10 LKR0,05200 AUD
20 LKR0,10400 AUD
50 LKR0,25999 AUD
100 LKR0,51998 AUD
250 LKR1,29994 AUD
500 LKR2,59988 AUD
1000 LKR5,19975 AUD
2000 LKR10,39950 AUD
5000 LKR25,99875 AUD
10000 LKR51,99750 AUD