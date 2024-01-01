50 шри-ланкийских рупий в австралийские доллары

Сконвертируйте LKR в AUD по реальному обменному курсу

50 lkr
0,25 aud

1.00000 LKR = 0.00495 AUD

Среднерыночный курс в 16:02
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79849983.06981.544640.93221.348453.67295
1 CAD0.73868910.58984261.36271.141010.6885940.9960852.71317
1 GBP1.252351.695371104.0321.934431.167461.688734.59982
1 INR0.01203810.01629650.0096123810.01859450.01122170.01623270.0442152

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийских рупий

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Австралийский доллар
1 LKR0.00495 AUD
5 LKR0.02473 AUD
10 LKR0.04946 AUD
20 LKR0.09893 AUD
50 LKR0.24732 AUD
100 LKR0.49465 AUD
250 LKR1.23662 AUD
500 LKR2.47324 AUD
1000 LKR4.94649 AUD
2000 LKR9.89298 AUD
5000 LKR24.73245 AUD
10000 LKR49.46490 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 AUD202.16400 LKR
5 AUD1010.82000 LKR
10 AUD2021.64000 LKR
20 AUD4043.28000 LKR
50 AUD10108.20000 LKR
100 AUD20216.40000 LKR
250 AUD50541.00000 LKR
500 AUD101082.00000 LKR
1000 AUD202164.00000 LKR
2000 AUD404328.00000 LKR
5000 AUD1010820.00000 LKR
10000 AUD2021640.00000 LKR