Датские кроны в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте DKK в LKR по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = Sr42,04 LKR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 DKK в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий42,938745,6558
Низкий42,039842,0398
В среднем42,596043,8396
Изменение-2.01%-4.14%
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Соотношение 1 DKK к LKR

За последние 30 дней максимальный курс DKK к LKR составил 42,9387, а минимальный — 42,0398. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 42,5960. Изменение курса DKK к LKR в процентном соотношении составило -2.01.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к LKR составил 45,6558, а минимальный — 42,0398. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 43,8396. Изменение курса DKK к LKR в процентном соотношении составило -4.14.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

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DKK в GBP

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DKK в NOK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Шри-Ланкийская рупия
1 DKK42,03980 LKR
5 DKK210,19900 LKR
10 DKK420,39800 LKR
20 DKK840,79600 LKR
50 DKK2 101,99000 LKR
100 DKK4 203,98000 LKR
250 DKK10 509,95000 LKR
500 DKK21 019,90000 LKR
1000 DKK42 039,80000 LKR
2000 DKK84 079,60000 LKR
5000 DKK210 199,00000 LKR
10000 DKK420 398,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Датская крона
1 LKR0,02379 DKK
5 LKR0,11894 DKK
10 LKR0,23787 DKK
20 LKR0,47574 DKK
50 LKR1,18935 DKK
100 LKR2,37870 DKK
250 LKR5,94675 DKK
500 LKR11,89350 DKK
1000 LKR23,78700 DKK
2000 LKR47,57400 DKK
5000 LKR118,93500 DKK
10000 LKR237,87000 DKK