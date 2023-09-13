Румынские леи в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте RON в LKR по реальному обменному курсу

1 000 ron
69 874,20 lkr

1.00000 RON = 69.87420 LKR

Среднерыночный курс в 5:7 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса RON к LKR

1 мин. назад 1 RON → 0 LKR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860651.0752589.13821.457341.67720.958318.5325
1GBP1.1619111.24935103.5711.693311.948761.1134621.5332
1USD0.930.800416182.91.355351.559820.8912517.2355
1INR0.01121850.00965520.012062710.01634920.01881570.01075090.207907

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Шри-Ланкийская рупия
1 RON69.87420 LKR
5 RON349.37100 LKR
10 RON698.74200 LKR
20 RON1397.48400 LKR
50 RON3493.71000 LKR
100 RON6987.42000 LKR
250 RON17468.55000 LKR
500 RON34937.10000 LKR
1000 RON69874.20000 LKR
2000 RON139748.40000 LKR
5000 RON349371.00000 LKR
10000 RON698742.00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Румынский лей
1 LKR0.01431 RON
5 LKR0.07156 RON
10 LKR0.14311 RON
20 LKR0.28623 RON
50 LKR0.71557 RON
100 LKR1.43114 RON
250 LKR3.57785 RON
500 LKR7.15570 RON
1000 LKR14.31140 RON
2000 LKR28.62280 RON
5000 LKR71.55700 RON
10000 LKR143.11400 RON