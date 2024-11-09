Чешские кроны в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте CZK в LKR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CZK к LKR
1 CZK = 12,40490 LKR
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|1 CZK в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|12,6505
|13,5893
|Низкий
|12,3953
|12,3953
|В среднем
|12,5626
|12,9841
|Изменение
|-1.78%
|-4.33%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CZK к LKR
За последние 30 дней максимальный курс CZK к LKR составил 12,6505, а минимальный — 12,3953. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,5626. Изменение курса CZK к LKR в процентном соотношении составило -1.78.
За последние 90 дней максимальный курс CZK к LKR составил 13,5893, а минимальный — 12,3953. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,9841. Изменение курса CZK к LKR в процентном соотношении составило -4.33.
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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Чешская крона / Шри-Ланкийская рупия
|1 CZK
|12,40490 LKR
|5 CZK
|62,02450 LKR
|10 CZK
|124,04900 LKR
|20 CZK
|248,09800 LKR
|50 CZK
|620,24500 LKR
|100 CZK
|1 240,49000 LKR
|250 CZK
|3 101,22500 LKR
|500 CZK
|6 202,45000 LKR
|1000 CZK
|12 404,90000 LKR
|2000 CZK
|24 809,80000 LKR
|5000 CZK
|62 024,50000 LKR
|10000 CZK
|124 049,00000 LKR