История обменного курса чешская крона–шри-ланкийские рупии

Обменный курс чешские кроны/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 12,405, отражая изменение в размере -0.529% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.935% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 12,648, и минимумом, равным 12,346, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.