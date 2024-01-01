捷克克朗兌斯里蘭卡盧比匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌斯里蘭卡盧比的匯率目前為12.970，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.915%。

在過去一星期，捷克克朗兌斯里蘭卡盧比的匯率波動，在22-07-2024高見13.117，並在24-07-2024低見12.908。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.323%。