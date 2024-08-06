جمهورية التشيك كورونا إلى روبيات سري لانكان Historical Exchange Rates
Welcome to the جمهورية التشيك كورونا إلى روبيات سري لانكان history summary. This is the جمهورية التشيك كورونا (CZK) إلى روبيات سري لانكان (LKR) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CZK and LKR historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
جمهورية التشيك كورونا إلى روبيات سري لانكان exchange rate history
The exchange rate for جمهورية التشيك كورونا إلى روبيات سري لانكان is currently ١٢٫٩٩٤ today, reflecting a 0.180% change since yesterday. Over the past week, the value of جمهورية التشيك كورونا has remained relatively stable, with a -0.659% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of جمهورية التشيك كورونا إلى روبيات سري لانكان has fluctuated between a high of ١٣٫٠٩٨ on 06-08-2024 and a low of ١٢٫٩٤٠ on 12-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 06-08-2024, with a -0.303% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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