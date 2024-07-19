Новые израильские шекели в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте ILS в LKR по реальному обменному курсу

1 000 ils
83 235,90 lkr

₪1,000 ILS = Sr83,24 LKR

Среднерыночный курс в 15:18
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1 ILS в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий83,898283,8982
Низкий80,521077,8092
В среднем82,171581,2131
Изменить1.51%4.03%
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Соотношение 1 ILS к LKR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к LKR составил 83,8982, а минимальный — 80,5210. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 82,1715. Изменение курса ILS к LKR в процентном соотношении составило 1.51.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к LKR составил 83,8982, а минимальный — 77,8092. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 81,2131. Изменение курса ILS к LKR в процентном соотношении составило 4.03.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1641,4951,6270,96719,529
1 GBP1,18711,292108,181,7741,9311,14823,174
1 USD0,9180,774183,7211,3731,4940,88817,935
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Шри-Ланкийская рупия
1 ILS83,23590 LKR
5 ILS416,17950 LKR
10 ILS832,35900 LKR
20 ILS1 664,71800 LKR
50 ILS4 161,79500 LKR
100 ILS8 323,59000 LKR
250 ILS20 808,97500 LKR
500 ILS41 617,95000 LKR
1000 ILS83 235,90000 LKR
2000 ILS166 471,80000 LKR
5000 ILS416 179,50000 LKR
10000 ILS832 359,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Израильский новый шекель
1 LKR0,01201 ILS
5 LKR0,06007 ILS
10 LKR0,12014 ILS
20 LKR0,24028 ILS
50 LKR0,60070 ILS
100 LKR1,20140 ILS
250 LKR3,00350 ILS
500 LKR6,00700 ILS
1000 LKR12,01400 ILS
2000 LKR24,02800 ILS
5000 LKR60,07000 ILS
10000 LKR120,14000 ILS