1 тысяча израильских новых шекелей в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте ILS в LKR по реальному обменному курсу
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|1 ILS в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|83,8982
|83,8982
|Низкий
|80,5210
|77,8092
|В среднем
|82,1701
|81,2126
|Изменить
|1.46%
|3.98%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к LKR
За последние 30 дней максимальный курс ILS к LKR составил 83,8982, а минимальный — 80,5210. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 82,1701. Изменение курса ILS к LKR в процентном соотношении составило 1.46.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к LKR составил 83,8982, а минимальный — 77,8092. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 81,2126. Изменение курса ILS к LKR в процентном соотношении составило 3.98.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
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- Канадский доллар
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Шри-Ланкийская рупия
|1 ILS
|83,23590 LKR
|5 ILS
|416,17950 LKR
|10 ILS
|832,35900 LKR
|20 ILS
|1 664,71800 LKR
|50 ILS
|4 161,79500 LKR
|100 ILS
|8 323,59000 LKR
|250 ILS
|20 808,97500 LKR
|500 ILS
|41 617,95000 LKR
|1000 ILS
|83 235,90000 LKR
|2000 ILS
|166 471,80000 LKR
|5000 ILS
|416 179,50000 LKR
|10000 ILS
|832 359,00000 LKR