История обменного курса израильский новый шекель–шри-ланкийские рупии

Обменный курс израильский новый шекель/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 83,236, отражая изменение в размере -0.247% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.023% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 84,230, и минимумом, равным 82,597, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.