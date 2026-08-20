سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 110.585 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.307% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.414% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 113.387 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 110.585 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.989%.