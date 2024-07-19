20 израильских новых шекелей в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте ILS в LKR по реальному обменному курсу

20 ils
1 663,90 lkr

₪1,000 ILS = Sr83,19 LKR

Среднерыночный курс в 15:19
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1 ILS в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий83,898283,8982
Низкий80,521077,8092
В среднем82,170181,2126
Изменить1.46%3.98%
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Соотношение 1 ILS к LKR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к LKR составил 83,8982, а минимальный — 80,5210. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 82,1701. Изменение курса ILS к LKR в процентном соотношении составило 1.46.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к LKR составил 83,8982, а минимальный — 77,8092. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 81,2126. Изменение курса ILS к LKR в процентном соотношении составило 3.98.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1711,4951,6270,96719,527
1 GBP1,18711,292108,1831,7741,9311,14823,171
1 USD0,9180,774183,7231,3731,4940,88817,932
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Шри-Ланкийская рупия
1 ILS83,19480 LKR
5 ILS415,97400 LKR
10 ILS831,94800 LKR
20 ILS1 663,89600 LKR
50 ILS4 159,74000 LKR
100 ILS8 319,48000 LKR
250 ILS20 798,70000 LKR
500 ILS41 597,40000 LKR
1000 ILS83 194,80000 LKR
2000 ILS166 389,60000 LKR
5000 ILS415 974,00000 LKR
10000 ILS831 948,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Израильский новый шекель
1 LKR0,01202 ILS
5 LKR0,06010 ILS
10 LKR0,12020 ILS
20 LKR0,24040 ILS
50 LKR0,60100 ILS
100 LKR1,20200 ILS
250 LKR3,00500 ILS
500 LKR6,01000 ILS
1000 LKR12,02000 ILS
2000 LKR24,04000 ILS
5000 LKR60,10000 ILS
10000 LKR120,20000 ILS