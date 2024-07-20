1 тысяча малазийских ринггитов в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте MYR в LKR по реальному обменному курсу

1 000 myr
64 781,10 lkr

RM1,000 MYR = Sr64,78 LKR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MYR в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий65,102965,1029
Низкий64,281962,0157
В среднем64,695763,9462
Изменить0.02%2.90%
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Соотношение 1 MYR к LKR

За последние 30 дней максимальный курс MYR к LKR составил 65,1029, а минимальный — 64,2819. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 64,6957. Изменение курса MYR к LKR в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к LKR составил 65,1029, а минимальный — 62,0157. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 63,9462. Изменение курса MYR к LKR в процентном соотношении составило 2.90.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Шри-Ланкийская рупия
1 MYR64,78110 LKR
5 MYR323,90550 LKR
10 MYR647,81100 LKR
20 MYR1 295,62200 LKR
50 MYR3 239,05500 LKR
100 MYR6 478,11000 LKR
250 MYR16 195,27500 LKR
500 MYR32 390,55000 LKR
1000 MYR64 781,10000 LKR
2000 MYR129 562,20000 LKR
5000 MYR323 905,50000 LKR
10000 MYR647 811,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Малайзийский ринггит
1 LKR0,01544 MYR
5 LKR0,07718 MYR
10 LKR0,15437 MYR
20 LKR0,30873 MYR
50 LKR0,77183 MYR
100 LKR1,54366 MYR
250 LKR3,85915 MYR
500 LKR7,71830 MYR
1000 LKR15,43660 MYR
2000 LKR30,87320 MYR
5000 LKR77,18300 MYR
10000 LKR154,36600 MYR