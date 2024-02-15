İsveç kronundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile SEK → LKR çevirin

1.000 sek
29.897,90 lkr

1.00000 SEK = 29.89790 LKR

20:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10.928550.7939976.922210.534883.00121.347254.0337
1 EUR1.0769510.855067.4548511.345489.38811.450924.34385
1 GBP1.259451.1695118.7185113.2685104.5361.696795.08017
1 DKK0.1444630.1341410.11469811.5218811.99060.1946280.582688

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Sri Lanka Rupisi
1 SEK29.89790 LKR
5 SEK149.48950 LKR
10 SEK298.97900 LKR
20 SEK597.95800 LKR
50 SEK1494.89500 LKR
100 SEK2989.79000 LKR
250 SEK7474.47500 LKR
500 SEK14948.95000 LKR
1000 SEK29897.90000 LKR
2000 SEK59795.80000 LKR
5000 SEK149489.50000 LKR
10000 SEK298979.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / İsveç Kronu
1 LKR0.03345 SEK
5 LKR0.16724 SEK
10 LKR0.33447 SEK
20 LKR0.66894 SEK
50 LKR1.67236 SEK
100 LKR3.34472 SEK
250 LKR8.36180 SEK
500 LKR16.72360 SEK
1000 LKR33.44720 SEK
2000 LKR66.89440 SEK
5000 LKR167.23600 SEK
10000 LKR334.47200 SEK