1 İsveç kronundan Sri Lanka rupisine
Reel döviz kuru ile SEK → LKR çevirin
|1 SEK → LKR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|29,0373
|29,2081
|Düşük
|27,9140
|27,3921
|Ortalama
|28,5107
|28,4672
|Değişim
|-1.58%
|3.96%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SEK → LKR istatistikleri
SEK → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 29,0373, en düşük 27,9140 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,5107 oldu. SEK → LKR kurundaki değişiklik -1.58 değerindeydi.
SEK → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,2081, en düşük 27,3921 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,4672 oldu. SEK → LKR kurundaki değişiklik 3.96 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsveç kronundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları İsveç Kronu / Sri Lanka Rupisi
|1 SEK
|28,54010 LKR
|5 SEK
|142,70050 LKR
|10 SEK
|285,40100 LKR
|20 SEK
|570,80200 LKR
|50 SEK
|1.427,00500 LKR
|100 SEK
|2.854,01000 LKR
|250 SEK
|7.135,02500 LKR
|500 SEK
|14.270,05000 LKR
|1000 SEK
|28.540,10000 LKR
|2000 SEK
|57.080,20000 LKR
|5000 SEK
|142.700,50000 LKR
|10000 SEK
|285.401,00000 LKR