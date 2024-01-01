1 Sri Lanka rupisinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile LKR → SEK çevirin

1 lkr
0,04 sek

1,000Sr LKR = 0,03540kr SEK

07:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LKR → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03580,0365
Düşük0,03440,0342
Ortalama0,03510,0352
Değişim1.54%-2.81%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LKR → SEK istatistikleri

LKR → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0358, en düşük 0,0344 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0351 oldu. LKR → SEK kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

LKR → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0365, en düşük 0,0342 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0352 oldu. LKR → SEK kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7331,5320,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56560,5771,1080,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1241,961,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / İsveç Kronu
1 LKR0,03540 SEK
5 LKR0,17702 SEK
10 LKR0,35404 SEK
20 LKR0,70807 SEK
50 LKR1,77018 SEK
100 LKR3,54036 SEK
250 LKR8,85090 SEK
500 LKR17,70180 SEK
1000 LKR35,40360 SEK
2000 LKR70,80720 SEK
5000 LKR177,01800 SEK
10000 LKR354,03600 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Sri Lanka Rupisi
1 SEK28,24570 LKR
5 SEK141,22850 LKR
10 SEK282,45700 LKR
20 SEK564,91400 LKR
50 SEK1.412,28500 LKR
100 SEK2.824,57000 LKR
250 SEK7.061,42500 LKR
500 SEK14.122,85000 LKR
1000 SEK28.245,70000 LKR
2000 SEK56.491,40000 LKR
5000 SEK141.228,50000 LKR
10000 SEK282.457,00000 LKR