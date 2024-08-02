250 İsveç kronundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile SEK → LKR çevirin

250 sek
7.134,97 lkr

1,000kr SEK = 28,54Sr LKR

16:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → LKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek29,037329,2081
Düşük27,914027,3921
Ortalama28,510828,4673
Değişim-1.57%3.97%
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1 SEK → LKR istatistikleri

SEK → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 29,0373, en düşük 27,9140 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,5108 oldu. SEK → LKR kurundaki değişiklik -1.57 değerindeydi.

SEK → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,2081, en düşük 27,3921 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,4673 oldu. SEK → LKR kurundaki değişiklik 3.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83810,94483,7911,3853,93
1 EUR1,09110,8537,46311,94591,451,5124,289
1 GBP1,281,17318,75214,008107,2441,7735,03
1 DKK0,1460,1340,11411,60112,2540,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Sri Lanka Rupisi
1 SEK28,53990 LKR
5 SEK142,69950 LKR
10 SEK285,39900 LKR
20 SEK570,79800 LKR
50 SEK1.426,99500 LKR
100 SEK2.853,99000 LKR
250 SEK7.134,97500 LKR
500 SEK14.269,95000 LKR
1000 SEK28.539,90000 LKR
2000 SEK57.079,80000 LKR
5000 SEK142.699,50000 LKR
10000 SEK285.399,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / İsveç Kronu
1 LKR0,03504 SEK
5 LKR0,17519 SEK
10 LKR0,35039 SEK
20 LKR0,70077 SEK
50 LKR1,75194 SEK
100 LKR3,50387 SEK
250 LKR8,75968 SEK
500 LKR17,51935 SEK
1000 LKR35,03870 SEK
2000 LKR70,07740 SEK
5000 LKR175,19350 SEK
10000 LKR350,38700 SEK