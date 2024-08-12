5,000 يوان صيني إلى روبية سريلانكي

تحويل CNY إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 cny
208,498.00 lkr

¥1.000 CNY = Sr41.70 LKR

Mid-market exchange rate at 09:26
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CNY إلى LKR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3730.9160.7841.51683.9621.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1730.965
1 EUR1.0928.5151.49910.8561.65691.7121.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / روبية سريلانكية
1 CNY٤١٫٦٩٩٦٠ LKR
5 CNY٢٠٨٫٤٩٨٠٠ LKR
10 CNY٤١٦٫٩٩٦٠٠ LKR
20 CNY٨٣٣٫٩٩٢٠٠ LKR
50 CNY٢٬٠٨٤٫٩٨٠٠٠ LKR
100 CNY٤٬١٦٩٫٩٦٠٠٠ LKR
250 CNY١٠٬٤٢٤٫٩٠٠٠٠ LKR
500 CNY٢٠٬٨٤٩٫٨٠٠٠٠ LKR
1000 CNY٤١٬٦٩٩٫٦٠٠٠٠ LKR
2000 CNY٨٣٬٣٩٩٫٢٠٠٠٠ LKR
5000 CNY٢٠٨٬٤٩٨٫٠٠٠٠٠ LKR
10000 CNY٤١٦٬٩٩٦٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Chinese Yuan RMB
1 LKR٠٫٠٢٣٩٨ CNY
5 LKR٠٫١١٩٩١ CNY
10 LKR٠٫٢٣٩٨١ CNY
20 LKR٠٫٤٧٩٦٢ CNY
50 LKR١٫١٩٩٠٦ CNY
100 LKR٢٫٣٩٨١١ CNY
250 LKR٥٫٩٩٥٢٨ CNY
500 LKR١١٫٩٩٠٥٥ CNY
1000 LKR٢٣٫٩٨١١٠ CNY
2000 LKR٤٧٫٩٦٢٢٠ CNY
5000 LKR١١٩٫٩٠٥٥٠ CNY
10000 LKR٢٣٩٫٨١١٠٠ CNY