5,000 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية سريلانكي

تحويل CZK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 czk
64,972 lkr

Kč1.000 CZK = Sr12.99 LKR

Mid-market exchange rate at 21:29
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CZK إلى LKR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.214.30791.79436.6840.946
1 USD0.91510.7831,370.423.93983.96433.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.755.031107.20542.8431.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / روبية سريلانكية
1 CZK١٢٫٩٩٤٤٠ LKR
5 CZK٦٤٫٩٧٢٠٠ LKR
10 CZK١٢٩٫٩٤٤٠٠ LKR
20 CZK٢٥٩٫٨٨٨٠٠ LKR
50 CZK٦٤٩٫٧٢٠٠٠ LKR
100 CZK١٬٢٩٩٫٤٤٠٠٠ LKR
250 CZK٣٬٢٤٨٫٦٠٠٠٠ LKR
500 CZK٦٬٤٩٧٫٢٠٠٠٠ LKR
1000 CZK١٢٬٩٩٤٫٤٠٠٠٠ LKR
2000 CZK٢٥٬٩٨٨٫٨٠٠٠٠ LKR
5000 CZK٦٤٬٩٧٢٫٠٠٠٠٠ LKR
10000 CZK١٢٩٬٩٤٤٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 LKR٠٫٠٧٦٩٦ CZK
5 LKR٠٫٣٨٤٧٨ CZK
10 LKR٠٫٧٦٩٥٦ CZK
20 LKR١٫٥٣٩١٢ CZK
50 LKR٣٫٨٤٧٨١ CZK
100 LKR٧٫٦٩٥٦١ CZK
250 LKR١٩٫٢٣٩٠٣ CZK
500 LKR٣٨٫٤٧٨٠٥ CZK
1000 LKR٧٦٫٩٥٦١٠ CZK
2000 LKR١٥٣٫٩١٢٢٠ CZK
5000 LKR٣٨٤٫٧٨٠٥٠ CZK
10000 LKR٧٦٩٫٥٦١٠٠ CZK