50 فرنك سويسري إلى روبية سريلانكي

تحويل CHF إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ chf
١٨٬٦٧١٫٤٥ lkr

1.00000 CHF = 373.42900 LKR

Mid-market exchange rate at 10:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85721.0785589.93761.464191.631080.9441518.7738
1 GBP1.1665911.25825104.9221.708141.902841.1014321.9017
1 USD0.927150.794755183.38751.357551.512290.875417.4065
1 INR0.01111880.009530860.011992210.016280.01813570.0104980.208742

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / روبية سريلانكية
1 CHF373.42900 LKR
5 CHF1867.14500 LKR
10 CHF3734.29000 LKR
20 CHF7468.58000 LKR
50 CHF18671.45000 LKR
100 CHF37342.90000 LKR
250 CHF93357.25000 LKR
500 CHF186714.50000 LKR
1000 CHF373429.00000 LKR
2000 CHF746858.00000 LKR
5000 CHF1867145.00000 LKR
10000 CHF3734290.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الفرنك السويسري
1 LKR0.00268 CHF
5 LKR0.01339 CHF
10 LKR0.02678 CHF
20 LKR0.05356 CHF
50 LKR0.13389 CHF
100 LKR0.26779 CHF
250 LKR0.66947 CHF
500 LKR1.33894 CHF
1000 LKR2.67788 CHF
2000 LKR5.35576 CHF
5000 LKR13.38940 CHF
10000 LKR26.77880 CHF