100 斯里兰卡卢比兑匈牙利福林

按实际汇率将 LKR 换算成 HUF

100 lkr
112 huf

1.00000 LKR = 1.12216 HUF

7:5 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
一种更便宜的国际在线购物方式

LKR 兑 HUF 换算表

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 HUF
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.42621.444261.656390.9563518.916
1GBP1.1582111.2317102.4211.672831.918541.1076621.9097
1USD0.94040.811886183.15421.358151.557630.899517.7882
1INR0.01130890.009763620.012025910.01633290.01873190.01081730.213918

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将斯里兰卡卢比兑换成匈牙利福林

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择LKR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择HUF作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示LKR兑HUF的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 斯里兰卡卢比

LKR兑USD

LKR兑CAD

LKR兑GBP

LKR兑INR

LKR兑AUD

LKR兑EUR

LKR兑SGD

LKR兑AED

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
斯里兰卡卢比/匈牙利福林汇率
1 LKR1.12216 HUF
5 LKR5.61080 HUF
10 LKR11.22160 HUF
20 LKR22.44320 HUF
50 LKR56.10800 HUF
100 LKR112.21600 HUF
250 LKR280.54000 HUF
500 LKR561.08000 HUF
1000 LKR1122.16000 HUF
2000 LKR2244.32000 HUF
5000 LKR5610.80000 HUF
10000 LKR11221.60000 HUF
匈牙利福林/斯里兰卡卢比汇率
2000 HUF1782.27000 LKR
5000 HUF4455.67500 LKR
10000 HUF8911.35000 LKR
15000 HUF13367.02500 LKR
20000 HUF17822.70000 LKR
30000 HUF26734.05000 LKR
40000 HUF35645.40000 LKR
50000 HUF44556.75000 LKR
60000 HUF53468.10000 LKR
100000 HUF89113.50000 LKR
150000 HUF133670.25000 LKR
200000 HUF178227.00000 LKR