10 тысяч дирхамов ОАЭ в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте AED в LKR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AED к LKR
1 AED = 79,62840 LKR
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|1 AED в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|79,9224
|83,0559
|Низкий
|79,6213
|79,6213
|В среднем
|79,7555
|80,9163
|Изменение
|-0.09%
|-2.49%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AED к LKR
За последние 30 дней максимальный курс AED к LKR составил 79,9224, а минимальный — 79,6213. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 79,7555. Изменение курса AED к LKR в процентном соотношении составило -0.09.
За последние 90 дней максимальный курс AED к LKR составил 83,0559, а минимальный — 79,6213. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 80,9163. Изменение курса AED к LKR в процентном соотношении составило -2.49.
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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Шри-Ланкийская рупия
|1 AED
|79,62840 LKR
|5 AED
|398,14200 LKR
|10 AED
|796,28400 LKR
|20 AED
|1 592,56800 LKR
|50 AED
|3 981,42000 LKR
|100 AED
|7 962,84000 LKR
|250 AED
|19 907,10000 LKR
|500 AED
|39 814,20000 LKR
|1000 AED
|79 628,40000 LKR
|2000 AED
|159 256,80000 LKR
|5000 AED
|398 142,00000 LKR
|10000 AED
|796 284,00000 LKR