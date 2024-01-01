250 Sri Lanka rupisinden Euroya

Reel döviz kuru ile LKR → EUR çevirin

250 lkr
0,76 eur

1,000Sr LKR = 0,003055€ EUR

05:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00310,0031
Düşük0,00300,0030
Ortalama0,00300,0031
Değişim-0.41%-2.37%
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1 LKR → EUR istatistikleri

LKR → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0031, en düşük 0,0030 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0030 oldu. LKR → EUR kurundaki değişiklik -0.41 değerindeydi.

LKR → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0031, en düşük 0,0030 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0031 oldu. LKR → EUR kurundaki değişiklik -2.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7161,530,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6311,1080,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5621,9661,1871,7164,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Euro
1 LKR0,00306 EUR
5 LKR0,01528 EUR
10 LKR0,03055 EUR
20 LKR0,06110 EUR
50 LKR0,15275 EUR
100 LKR0,30551 EUR
250 LKR0,76377 EUR
500 LKR1,52753 EUR
1000 LKR3,05506 EUR
2000 LKR6,11012 EUR
5000 LKR15,27530 EUR
10000 LKR30,55060 EUR
Çevrim kurları Euro / Sri Lanka Rupisi
1 EUR327,32600 LKR
5 EUR1.636,63000 LKR
10 EUR3.273,26000 LKR
20 EUR6.546,52000 LKR
50 EUR16.366,30000 LKR
100 EUR32.732,60000 LKR
250 EUR81.831,50000 LKR
500 EUR163.663,00000 LKR
1000 EUR327.326,00000 LKR
2000 EUR654.652,00000 LKR
5000 EUR1.636.630,00000 LKR
10000 EUR3.273.260,00000 LKR