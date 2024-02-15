Türk lirasından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile TRY → CZK çevirin

1.000 try
764,02 czk

1.00000 TRY = 0.76402 CZK

23:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549551.0776589.4571.450731.650940.94789518.3685
1 GBP1.1696511.2604104.6271.696751.930911.1087121.4835
1 USD0.927950.793399183.01121.34621.531980.879617.045
1 INR0.01117860.009557730.012046610.01621710.01845510.01059620.205334

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 TRY0.76402 CZK
5 TRY3.82010 CZK
10 TRY7.64020 CZK
20 TRY15.28040 CZK
50 TRY38.20100 CZK
100 TRY76.40200 CZK
250 TRY191.00500 CZK
500 TRY382.01000 CZK
1000 TRY764.02000 CZK
2000 TRY1528.04000 CZK
5000 TRY3820.10000 CZK
10000 TRY7640.20000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Türk Lirası
1 CZK1.30887 TRY
5 CZK6.54435 TRY
10 CZK13.08870 TRY
20 CZK26.17740 TRY
50 CZK65.44350 TRY
100 CZK130.88700 TRY
250 CZK327.21750 TRY
500 CZK654.43500 TRY
1000 CZK1308.87000 TRY
2000 CZK2617.74000 TRY
5000 CZK6544.35000 TRY
10000 CZK13088.70000 TRY