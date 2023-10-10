土耳其里拉兑捷克克朗Czech Republic Korunas

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土耳其里拉/捷克克朗汇率
1 TRY0.83456 CZK
5 TRY4.17278 CZK
10 TRY8.34556 CZK
20 TRY16.69112 CZK
50 TRY41.72780 CZK
100 TRY83.45560 CZK
250 TRY208.63900 CZK
500 TRY417.27800 CZK
1000 TRY834.55600 CZK
2000 TRY1669.11200 CZK
5000 TRY4172.78000 CZK
10000 TRY8345.56000 CZK
捷克克朗/土耳其里拉汇率
1 CZK1.19824 TRY
5 CZK5.99120 TRY
10 CZK11.98240 TRY
20 CZK23.96480 TRY
50 CZK59.91200 TRY
100 CZK119.82400 TRY
250 CZK299.56000 TRY
500 CZK599.12000 TRY
1000 CZK1198.24000 TRY
2000 CZK2396.48000 TRY
5000 CZK5991.20000 TRY
10000 CZK11982.40000 TRY