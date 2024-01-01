10 Sri Lanka rupisinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile LKR → NOK çevirin

10 lkr
0,36 nok

1,000Sr LKR = 0,03604kr NOK

07:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LKR → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03640,0366
Düşük0,03470,0346
Ortalama0,03560,0354
Değişim2.47%-1.56%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LKR → NOK istatistikleri

LKR → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0364, en düşük 0,0347 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0356 oldu. LKR → NOK kurundaki değişiklik 2.47 değerindeydi.

LKR → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0366, en düşük 0,0346 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0354 oldu. LKR → NOK kurundaki değişiklik -1.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7161,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5741,1090,6690,9682,658
1 GBP1,281,7681107,1191,9611,1831,7114,7
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Norveç Kronu
1 LKR0,03604 NOK
5 LKR0,18021 NOK
10 LKR0,36041 NOK
20 LKR0,72082 NOK
50 LKR1,80206 NOK
100 LKR3,60411 NOK
250 LKR9,01028 NOK
500 LKR18,02055 NOK
1000 LKR36,04110 NOK
2000 LKR72,08220 NOK
5000 LKR180,20550 NOK
10000 LKR360,41100 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Sri Lanka Rupisi
1 NOK27,74610 LKR
5 NOK138,73050 LKR
10 NOK277,46100 LKR
20 NOK554,92200 LKR
50 NOK1.387,30500 LKR
100 NOK2.774,61000 LKR
250 NOK6.936,52500 LKR
500 NOK13.873,05000 LKR
1000 NOK27.746,10000 LKR
2000 NOK55.492,20000 LKR
5000 NOK138.730,50000 LKR
10000 NOK277.461,00000 LKR