500 Endonezya rupisinden Sri Lanka rupisine
Reel döviz kuru ile IDR → LKR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Endonezya Rupisi
|1 LKR
|47.70060 IDR
|5 LKR
|238.50300 IDR
|10 LKR
|477.00600 IDR
|20 LKR
|954.01200 IDR
|50 LKR
|2385.03000 IDR
|100 LKR
|4770.06000 IDR
|250 LKR
|11925.15000 IDR
|500 LKR
|23850.30000 IDR
|1000 LKR
|47700.60000 IDR
|2000 LKR
|95401.20000 IDR
|5000 LKR
|238503.00000 IDR
|10000 LKR
|477006.00000 IDR