1 Sri Lanka rupisinden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → IDR çevirin

1 lkr
53,67 idr

1,000Sr LKR = 53,67Rp IDR

06:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek54,062754,2060
Düşük53,034752,9950
Ortalama53,542153,6274
Değişim-0.73%-0.93%
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1 LKR → IDR istatistikleri

LKR → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 54,0627, en düşük 53,0347 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 53,5421 oldu. LKR → IDR kurundaki değişiklik -0.73 değerindeydi.

LKR → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 54,2060, en düşük 52,9950 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 53,6274 oldu. LKR → IDR kurundaki değişiklik -0.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77983,7251,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6111,1090,6690,9672,659
1 GBP1,2831,7721107,4151,9651,1861,7144,712
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Endonezya Rupisi
1 LKR53,66730 IDR
5 LKR268,33650 IDR
10 LKR536,67300 IDR
20 LKR1.073,34600 IDR
50 LKR2.683,36500 IDR
100 LKR5.366,73000 IDR
250 LKR13.416,82500 IDR
500 LKR26.833,65000 IDR
1000 LKR53.667,30000 IDR
2000 LKR107.334,60000 IDR
5000 LKR268.336,50000 IDR
10000 LKR536.673,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 IDR0,01863 LKR
5 IDR0,09317 LKR
10 IDR0,18633 LKR
20 IDR0,37267 LKR
50 IDR0,93167 LKR
100 IDR1,86333 LKR
250 IDR4,65833 LKR
500 IDR9,31665 LKR
1000 IDR18,63330 LKR
2000 IDR37,26660 LKR
5000 IDR93,16650 LKR
10000 IDR186,33300 LKR