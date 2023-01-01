bin Endonezya rupisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile IDR → LKR çevirin

1.000 idr
20,96 lkr

1.00000 IDR = 0.02096 LKR

7:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 IDR0.02096 LKR
5 IDR0.10482 LKR
10 IDR0.20964 LKR
20 IDR0.41928 LKR
50 IDR1.04821 LKR
100 IDR2.09641 LKR
250 IDR5.24102 LKR
500 IDR10.48205 LKR
1000 IDR20.96410 LKR
2000 IDR41.92820 LKR
5000 IDR104.82050 LKR
10000 IDR209.64100 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Endonezya Rupisi
1 LKR47.70060 IDR
5 LKR238.50300 IDR
10 LKR477.00600 IDR
20 LKR954.01200 IDR
50 LKR2385.03000 IDR
100 LKR4770.06000 IDR
250 LKR11925.15000 IDR
500 LKR23850.30000 IDR
1000 LKR47700.60000 IDR
2000 LKR95401.20000 IDR
5000 LKR238503.00000 IDR
10000 LKR477006.00000 IDR