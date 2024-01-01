100 Sri Lanka rupisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → SGD çevirin

100 lkr
0,44 sgd

1,000Sr LKR = 0,004425S$ SGD

07:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00450,0046
Düşük0,00440,0044
Ortalama0,00440,0045
Değişim-1.05%-2.66%
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1 LKR → SGD istatistikleri

LKR → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0045, en düşük 0,0044 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0044 oldu. LKR → SGD kurundaki değişiklik -1.05 değerindeydi.

LKR → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0046, en düşük 0,0044 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0045 oldu. LKR → SGD kurundaki değişiklik -2.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,741,5320,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5821,1080,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1281,961,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Singapur Doları
1 LKR0,00442 SGD
5 LKR0,02212 SGD
10 LKR0,04425 SGD
20 LKR0,08850 SGD
50 LKR0,22124 SGD
100 LKR0,44249 SGD
250 LKR1,10622 SGD
500 LKR2,21244 SGD
1000 LKR4,42487 SGD
2000 LKR8,84974 SGD
5000 LKR22,12435 SGD
10000 LKR44,24870 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Sri Lanka Rupisi
1 SGD225,99500 LKR
5 SGD1.129,97500 LKR
10 SGD2.259,95000 LKR
20 SGD4.519,90000 LKR
50 SGD11.299,75000 LKR
100 SGD22.599,50000 LKR
250 SGD56.498,75000 LKR
500 SGD112.997,50000 LKR
1000 SGD225.995,00000 LKR
2000 SGD451.990,00000 LKR
5000 SGD1.129.975,00000 LKR
10000 SGD2.259.950,00000 LKR