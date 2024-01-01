250 Sri Lanka rupisinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile LKR → PLN çevirin

250 lkr
3,28 pln

1,000Sr LKR = 0,01314zł PLN

07:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01320,0135
Düşük0,01290,0129
Ortalama0,01300,0131
Değişim-0.65%-2.92%
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1 LKR → PLN istatistikleri

LKR → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0132, en düşük 0,0129 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0130 oldu. LKR → PLN kurundaki değişiklik -0.65 değerindeydi.

LKR → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0135, en düşük 0,0129 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0131 oldu. LKR → PLN kurundaki değişiklik -2.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7291,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56660,5791,1080,6690,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,0941,9591,1831,7114,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Polonya Zlotisi
1 LKR0,01314 PLN
5 LKR0,06569 PLN
10 LKR0,13139 PLN
20 LKR0,26278 PLN
50 LKR0,65695 PLN
100 LKR1,31389 PLN
250 LKR3,28473 PLN
500 LKR6,56945 PLN
1000 LKR13,13890 PLN
2000 LKR26,27780 PLN
5000 LKR65,69450 PLN
10000 LKR131,38900 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Sri Lanka Rupisi
1 PLN76,10990 LKR
5 PLN380,54950 LKR
10 PLN761,09900 LKR
20 PLN1.522,19800 LKR
50 PLN3.805,49500 LKR
100 PLN7.610,99000 LKR
250 PLN19.027,47500 LKR
500 PLN38.054,95000 LKR
1000 PLN76.109,90000 LKR
2000 PLN152.219,80000 LKR
5000 PLN380.549,50000 LKR
10000 PLN761.099,00000 LKR