Polonya zlotisinden Sri Lanka rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Polonya zlotisinden Sri Lanka rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Polonya zlotisinden (PLN) Sri Lanka rupisine (LKR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PLN - LKR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
PLN → LKR çevrim grafiği
1 PLN = 71,20560 LKR
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Polonya zlotisi → Sri Lanka rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Polonya zlotisi Sri Lanka rupisine döviz kuru şu anda 71,232, dünden bu yana %-0.048 değerinde değişti. Polonya zlotisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.725 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Polonya zlotisi Sri Lanka rupisine döviz kuru en yüksek değeri 71,752 (11-11-2024) ile en düşük değeri 70,657 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.519 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Polonya zlotisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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