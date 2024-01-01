10 Sri Lanka rupisinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile LKR → JPY çevirin

10 lkr
5 jpy

1,000Sr LKR = 0,4964¥ JPY

06:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,53250,5325
Düşük0,49650,4965
Ortalama0,51920,5201
Değişim-6.75%-3.68%
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1 LKR → JPY istatistikleri

LKR → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5325, en düşük 0,4965 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5192 oldu. LKR → JPY kurundaki değişiklik -6.75 değerindeydi.

LKR → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5325, en düşük 0,4965 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5201 oldu. LKR → JPY kurundaki değişiklik -3.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,7883,7271,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,6131,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2821,7711107,3511,9641,1851,7144,709
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Japon Yeni
1 LKR0,49644 JPY
5 LKR2,48218 JPY
10 LKR4,96436 JPY
20 LKR9,92872 JPY
50 LKR24,82180 JPY
100 LKR49,64360 JPY
250 LKR124,10900 JPY
500 LKR248,21800 JPY
1000 LKR496,43600 JPY
2000 LKR992,87200 JPY
5000 LKR2.482,18000 JPY
10000 LKR4.964,36000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Sri Lanka Rupisi
100 JPY201,43600 LKR
1000 JPY2.014,36000 LKR
1500 JPY3.021,54000 LKR
2000 JPY4.028,72000 LKR
3000 JPY6.043,08000 LKR
5000 JPY10.071,80000 LKR
5400 JPY10.877,54400 LKR
10000 JPY20.143,60000 LKR
15000 JPY30.215,40000 LKR
20000 JPY40.287,20000 LKR
25000 JPY50.359,00000 LKR
30000 JPY60.430,80000 LKR