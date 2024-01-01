50 Sri Lanka rupisinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → USD çevirin

50 lkr
0,17 usd

1,000Sr LKR = 0,003308$ USD

07:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00330,0034
Düşük0,00330,0033
Ortalama0,00330,0033
Değişim0.30%-1.80%
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1 LKR → USD istatistikleri

LKR → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. LKR → USD kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

LKR → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0033 oldu. LKR → USD kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7171,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5791,1090,6690,9682,658
1 GBP1,281,7691107,1781,9621,1841,7124,702
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / ABD Doları
1 LKR0,00331 USD
5 LKR0,01654 USD
10 LKR0,03308 USD
20 LKR0,06615 USD
50 LKR0,16538 USD
100 LKR0,33076 USD
250 LKR0,82690 USD
500 LKR1,65380 USD
1000 LKR3,30759 USD
2000 LKR6,61518 USD
5000 LKR16,53795 USD
10000 LKR33,07590 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Sri Lanka Rupisi
1 USD302,33500 LKR
5 USD1.511,67500 LKR
10 USD3.023,35000 LKR
20 USD6.046,70000 LKR
50 USD15.116,75000 LKR
100 USD30.233,50000 LKR
250 USD75.583,75000 LKR
500 USD151.167,50000 LKR
1000 USD302.335,00000 LKR
2000 USD604.670,00000 LKR
5000 USD1.511.675,00000 LKR
10000 USD3.023.350,00000 LKR