bin Sri Lanka rupisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile LKR → TRY çevirin

1.000 lkr
109,68 try

1,000Sr LKR = 0,1097TL TRY

07:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10970,1097
Düşük0,10700,1065
Ortalama0,10860,1079
Değişim2.15%0.69%
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1 LKR → TRY istatistikleri

LKR → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1097, en düşük 0,1070 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1086 oldu. LKR → TRY kurundaki değişiklik 2.15 değerindeydi.

LKR → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1097, en düşük 0,1065 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1079 oldu. LKR → TRY kurundaki değişiklik 0.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7341,5330,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5711,1090,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1081,9611,1841,7114,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Türk Lirası
1 LKR0,10968 TRY
5 LKR0,54842 TRY
10 LKR1,09683 TRY
20 LKR2,19366 TRY
50 LKR5,48415 TRY
100 LKR10,96830 TRY
250 LKR27,42075 TRY
500 LKR54,84150 TRY
1000 LKR109,68300 TRY
2000 LKR219,36600 TRY
5000 LKR548,41500 TRY
10000 LKR1.096,83000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Sri Lanka Rupisi
1 TRY9,11720 LKR
5 TRY45,58600 LKR
10 TRY91,17200 LKR
20 TRY182,34400 LKR
50 TRY455,86000 LKR
100 TRY911,72000 LKR
250 TRY2.279,30000 LKR
500 TRY4.558,60000 LKR
1000 TRY9.117,20000 LKR
2000 TRY18.234,40000 LKR
5000 TRY45.586,00000 LKR
10000 TRY91.172,00000 LKR