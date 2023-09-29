2500 Hong Kong dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile HKD → LKR çevirin

2500 hkd
103438.25 lkr

1.00000 HKD = 41.37530 LKR

13:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

HKD → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HKD → 0 LKR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86491.059287.94711.424731.633560.965618.4028
1GBP1.156211.22455101.6761.647141.888571.1164321.2756
1USD0.94410.816627183.03161.34511.542260.911617.3742
1INR0.01137050.009835130.012043610.01619990.01857430.0109790.209248

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hong Kong doları

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Sri Lanka Rupisi
100 HKD4137.53000 LKR
200 HKD8275.06000 LKR
300 HKD12412.59000 LKR
500 HKD20687.65000 LKR
1000 HKD41375.30000 LKR
2000 HKD82750.60000 LKR
2500 HKD103438.25000 LKR
3000 HKD124125.90000 LKR
4000 HKD165501.20000 LKR
5000 HKD206876.50000 LKR
10000 HKD413753.00000 LKR
20000 HKD827506.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Hong Kong Doları
1 LKR0.02417 HKD
5 LKR0.12084 HKD
10 LKR0.24169 HKD
20 LKR0.48338 HKD
50 LKR1.20845 HKD
100 LKR2.41690 HKD
250 LKR6.04225 HKD
500 LKR12.08450 HKD
1000 LKR24.16900 HKD
2000 LKR48.33800 HKD
5000 LKR120.84500 HKD
10000 LKR241.69000 HKD