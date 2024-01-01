500 Sri Lanka rupisinden Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → HKD çevirin

500 lkr
12,92 hkd

1,000Sr LKR = 0,02584$ HKD

06:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02590,0263
Düşük0,02570,0256
Ortalama0,02580,0258
Değişim0.28%-1.81%
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1 LKR → HKD istatistikleri

LKR → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0259, en düşük 0,0257 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0258 oldu. LKR → HKD kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

LKR → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0263, en düşük 0,0256 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0258 oldu. LKR → HKD kurundaki değişiklik -1.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77983,7241,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,611,1090,6690,9672,659
1 GBP1,2841,7731107,4811,9671,1861,7164,715
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Hong Kong Doları
1 LKR0,02584 HKD
5 LKR0,12918 HKD
10 LKR0,25836 HKD
20 LKR0,51671 HKD
50 LKR1,29178 HKD
100 LKR2,58356 HKD
250 LKR6,45890 HKD
500 LKR12,91780 HKD
1000 LKR25,83560 HKD
2000 LKR51,67120 HKD
5000 LKR129,17800 HKD
10000 LKR258,35600 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Sri Lanka Rupisi
100 HKD3.870,63000 LKR
200 HKD7.741,26000 LKR
300 HKD11.611,89000 LKR
500 HKD19.353,15000 LKR
1000 HKD38.706,30000 LKR
2000 HKD77.412,60000 LKR
2500 HKD96.765,75000 LKR
3000 HKD116.118,90000 LKR
4000 HKD154.825,20000 LKR
5000 HKD193.531,50000 LKR
10000 HKD387.063,00000 LKR
20000 HKD774.126,00000 LKR