4000 Hong Kong dolarından Sri Lanka rupisine
Reel döviz kuru ile HKD → LKR çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Sri Lanka Rupisi
|100 HKD
|4137.51000 LKR
|200 HKD
|8275.02000 LKR
|300 HKD
|12412.53000 LKR
|500 HKD
|20687.55000 LKR
|1000 HKD
|41375.10000 LKR
|2000 HKD
|82750.20000 LKR
|2500 HKD
|103437.75000 LKR
|3000 HKD
|124125.30000 LKR
|4000 HKD
|165500.40000 LKR
|5000 HKD
|206875.50000 LKR
|10000 HKD
|413751.00000 LKR
|20000 HKD
|827502.00000 LKR