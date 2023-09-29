bin Hong Kong dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile HKD → LKR çevirin

1.000 hkd
41.374,80 lkr

1.00000 HKD = 41.37480 LKR

13:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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HKD → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HKD → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86491.059287.94781.424621.633430.965418.4098
1GBP1.156211.22465101.6861.647151.888581.116221.2855
1USD0.94410.81656183.03231.3451.542140.911417.3809
1INR0.01137040.009834240.012043510.01619850.01857280.01097650.209327

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hong Kong dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hong Kong doları

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Çevrim kurları Hong Kong Doları / Sri Lanka Rupisi
100 HKD4137.48000 LKR
200 HKD8274.96000 LKR
300 HKD12412.44000 LKR
500 HKD20687.40000 LKR
1000 HKD41374.80000 LKR
2000 HKD82749.60000 LKR
2500 HKD103437.00000 LKR
3000 HKD124124.40000 LKR
4000 HKD165499.20000 LKR
5000 HKD206874.00000 LKR
10000 HKD413748.00000 LKR
20000 HKD827496.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Hong Kong Doları
1 LKR0.02417 HKD
5 LKR0.12085 HKD
10 LKR0.24169 HKD
20 LKR0.48339 HKD
50 LKR1.20847 HKD
100 LKR2.41693 HKD
250 LKR6.04232 HKD
500 LKR12.08465 HKD
1000 LKR24.16930 HKD
2000 LKR48.33860 HKD
5000 LKR120.84650 HKD
10000 LKR241.69300 HKD