bin Sri Lanka rupisinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → NZD çevirin

1.000 lkr
5,56 nzd

1,000Sr LKR = 0,005559$ NZD

07:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00560,0056
Düşük0,00530,0053
Ortalama0,00550,0054
Değişim2.54%-0.78%
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1 LKR → NZD istatistikleri

LKR → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0056, en düşük 0,0053 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0055 oldu. LKR → NZD kurundaki değişiklik 2.54 değerindeydi.

LKR → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0056, en düşük 0,0053 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0054 oldu. LKR → NZD kurundaki değişiklik -0.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7211,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56660,5731,1080,6690,9672,657
1 GBP1,2791,7681107,0881,9591,1831,714,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 LKR0,00556 NZD
5 LKR0,02780 NZD
10 LKR0,05559 NZD
20 LKR0,11119 NZD
50 LKR0,27797 NZD
100 LKR0,55594 NZD
250 LKR1,38986 NZD
500 LKR2,77972 NZD
1000 LKR5,55944 NZD
2000 LKR11,11888 NZD
5000 LKR27,79720 NZD
10000 LKR55,59440 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Sri Lanka Rupisi
1 NZD179,87400 LKR
5 NZD899,37000 LKR
10 NZD1.798,74000 LKR
20 NZD3.597,48000 LKR
50 NZD8.993,70000 LKR
100 NZD17.987,40000 LKR
250 NZD44.968,50000 LKR
500 NZD89.937,00000 LKR
1000 NZD179.874,00000 LKR
2000 NZD359.748,00000 LKR
5000 NZD899.370,00000 LKR
10000 NZD1.798.740,00000 LKR