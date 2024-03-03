10 رينغيت ماليزي إلى روبية سريلانكي

تحويل MYR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

10 myr
650.32 lkr

1.00000 MYR = 65.03160 LKR

Mid-market exchange rate at 23:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856541.084189.81921.469551.660690.9577818.448
1 GBP1.1674911.2657104.8651.715721.938881.118221.5383
1 USD0.92240.790077182.85141.355551.531860.8834517.0169
1 INR0.01113350.009536070.012069810.01636120.01848930.01066310.205391

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / روبية سريلانكية
1 MYR65.03160 LKR
5 MYR325.15800 LKR
10 MYR650.31600 LKR
20 MYR1300.63200 LKR
50 MYR3251.58000 LKR
100 MYR6503.16000 LKR
250 MYR16257.90000 LKR
500 MYR32515.80000 LKR
1000 MYR65031.60000 LKR
2000 MYR130063.20000 LKR
5000 MYR325158.00000 LKR
10000 MYR650316.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / رينغيت ماليزي
1 LKR0.01538 MYR
5 LKR0.07689 MYR
10 LKR0.15377 MYR
20 LKR0.30754 MYR
50 LKR0.76885 MYR
100 LKR1.53771 MYR
250 LKR3.84427 MYR
500 LKR7.68855 MYR
1000 LKR15.37710 MYR
2000 LKR30.75420 MYR
5000 LKR76.88550 MYR
10000 LKR153.77100 MYR