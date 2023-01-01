رينغيت ماليزي إلى جنيه جيرزي

تحويل MYR إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
169.19 jep

1.00000 MYR = 0.16919 JEP

Mid-market exchange rate at 21:34
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.0953591.2811.491371.657740.9644518.808
1 GBP1.1527411.2627105.2271.719231.911011.1117621.6816
1 USD0.912950.791954183.3351.361551.513430.880517.1708
1 INR0.01095520.009503250.011999810.01633830.01816080.01056580.206045

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه جيرسي
1 MYR0.16919 JEP
5 MYR0.84593 JEP
10 MYR1.69186 JEP
20 MYR3.38372 JEP
50 MYR8.45930 JEP
100 MYR16.91860 JEP
250 MYR42.29650 JEP
500 MYR84.59300 JEP
1000 MYR169.18600 JEP
2000 MYR338.37200 JEP
5000 MYR845.93000 JEP
10000 MYR1691.86000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / رينغيت ماليزي
1 JEP5.91067 MYR
5 JEP29.55335 MYR
10 JEP59.10670 MYR
20 JEP118.21340 MYR
50 JEP295.53350 MYR
100 JEP591.06700 MYR
250 JEP1477.66750 MYR
500 JEP2955.33500 MYR
1000 JEP5910.67000 MYR
2000 JEP11821.34000 MYR
5000 JEP29553.35000 MYR
10000 JEP59106.70000 MYR