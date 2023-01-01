روبية هندية إلى جنيه جيرزي

تحويل INR إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
94.99 jep

1.00000 INR = 0.00950 JEP

Mid-market exchange rate at 20:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.0956591.31691.492711.658190.964518.7745
1 GBP1.15311.26325105.2861.721051.911841.1120721.6464
1 USD0.91270.791609183.3451.36241.513430.880317.1355
1 INR0.01095090.009497980.011998310.01634650.01815860.01056210.205597

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / جنيه جيرسي
1 INR0.00950 JEP
5 INR0.04749 JEP
10 INR0.09499 JEP
20 INR0.18997 JEP
50 INR0.47494 JEP
100 INR0.94987 JEP
250 INR2.37468 JEP
500 INR4.74935 JEP
1000 INR9.49870 JEP
2000 INR18.99740 JEP
5000 INR47.49350 JEP
10000 INR94.98700 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الروبية الهندية
1 JEP105.27800 INR
5 JEP526.39000 INR
10 JEP1052.78000 INR
20 JEP2105.56000 INR
50 JEP5263.90000 INR
100 JEP10527.80000 INR
250 JEP26319.50000 INR
500 JEP52639.00000 INR
1000 JEP105278.00000 INR
2000 JEP210556.00000 INR
5000 JEP526390.00000 INR
10000 JEP1052780.00000 INR