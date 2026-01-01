500 جنيه جيرزي إلى روبية هندية

حوّل JEP إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 JEP = 129.9 INR

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من JEP إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من JEP إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من JEP إلى INR اليوم

JEPINR
1 JEP129.90 INR
5 JEP649.48 INR
10 JEP1,298.97 INR
20 JEP2,597.94 INR
50 JEP6,494.85 INR
100 JEP12,989.70 INR
250 JEP32,474.25 INR
500 JEP64,948.50 INR
1000 JEP129,897.00 INR
2000 JEP259,794.00 INR
5000 JEP649,485 INR
10000 JEP1,298,970 INR
INRJEP
1 INR0.01 JEP
5 INR0.04 JEP
10 INR0.08 JEP
20 INR0.15 JEP
50 INR0.38 JEP
100 INR0.77 JEP
250 INR1.92 JEP
300 INR2.31 JEP
500 INR3.85 JEP
600 INR4.62 JEP
1000 INR7.70 JEP
2000 INR15.40 JEP
5000 INR38.49 JEP
10000 INR76.98 JEP
25000 INR192.46 JEP
50000 INR384.92 JEP
100000 INR769.84 JEP
1000000 INR7,698.43 JEP
1000000000 INR7,698,430 JEP

الأسئلة الشائعة