جنيه جيرزي إلى يورو

تحويل JEP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
1152.70 eur

1.00000 JEP = 1.15270 EUR

Mid-market exchange rate at 20:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492071.658520.9644518.824
1 GBP1.1527411.263105.2521.719891.911751.1117621.6982
1 USD0.912650.791766183.3351.361751.513660.8802517.1799
1 INR0.01095170.0095010.011999810.01634070.01816360.01056280.206155

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / اليورو
1 JEP1.15270 EUR
5 JEP5.76350 EUR
10 JEP11.52700 EUR
20 JEP23.05400 EUR
50 JEP57.63500 EUR
100 JEP115.27000 EUR
250 JEP288.17500 EUR
500 JEP576.35000 EUR
1000 JEP1152.70000 EUR
2000 JEP2305.40000 EUR
5000 JEP5763.50000 EUR
10000 JEP11527.00000 EUR
معدلات التحويل اليورو / جنيه جيرسي
1 EUR0.86753 JEP
5 EUR4.33764 JEP
10 EUR8.67528 JEP
20 EUR17.35056 JEP
50 EUR43.37640 JEP
100 EUR86.75280 JEP
250 EUR216.88200 JEP
500 EUR433.76400 JEP
1000 EUR867.52800 JEP
2000 EUR1735.05600 JEP
5000 EUR4337.64000 JEP
10000 EUR8675.28000 JEP