Jersey poundundan Euroya

Reel döviz kuru ile JEP → EUR çevirin

1.000 jep
1.170,12 eur

1.00000 JEP = 1.17012 EUR

07:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85461.0733589.10441.453581.653470.94889518.3303
1 GBP1.1701411.25595104.2631.700871.934761.1103421.4487
1 USD0.931650.79621183.01521.354251.540480.8840517.0777
1 INR0.01122280.009591140.01204610.01631330.01855660.01064930.205718

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jersey poundundan Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Euro
1 JEP1.17012 EUR
5 JEP5.85060 EUR
10 JEP11.70120 EUR
20 JEP23.40240 EUR
50 JEP58.50600 EUR
100 JEP117.01200 EUR
250 JEP292.53000 EUR
500 JEP585.06000 EUR
1000 JEP1170.12000 EUR
2000 JEP2340.24000 EUR
5000 JEP5850.60000 EUR
10000 JEP11701.20000 EUR
Çevrim kurları Euro / Jersey poundu
1 EUR0.85461 JEP
5 EUR4.27306 JEP
10 EUR8.54612 JEP
20 EUR17.09224 JEP
50 EUR42.73060 JEP
100 EUR85.46120 JEP
250 EUR213.65300 JEP
500 EUR427.30600 JEP
1000 EUR854.61200 JEP
2000 EUR1709.22400 JEP
5000 EUR4273.06000 JEP
10000 EUR8546.12000 JEP