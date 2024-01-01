Jersey poundundan Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile JEP → INR çevirin

1.000 jep
104.240 inr

1.00000 JEP = 104.24000 INR

07:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547151.0732589.09771.453451.653190.94901518.3285
1 GBP1.1699811.25565104.241.700461.934151.1103321.4435
1 USD0.931750.7964183.01671.354251.540360.8842517.0776
1 INR0.01122360.009593250.012045810.0163130.01855480.01065150.205713

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Jersey poundundan Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Hindistan Rupisi
1 JEP104.24000 INR
5 JEP521.20000 INR
10 JEP1042.40000 INR
20 JEP2084.80000 INR
50 JEP5212.00000 INR
100 JEP10424.00000 INR
250 JEP26060.00000 INR
500 JEP52120.00000 INR
1000 JEP104240.00000 INR
2000 JEP208480.00000 INR
5000 JEP521200.00000 INR
10000 JEP1042400.00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Jersey poundu
1 INR0.00959 JEP
5 INR0.04797 JEP
10 INR0.09593 JEP
20 INR0.19186 JEP
50 INR0.47966 JEP
100 INR0.95932 JEP
250 INR2.39831 JEP
500 INR4.79662 JEP
1000 INR9.59325 JEP
2000 INR19.18650 JEP
5000 INR47.96625 JEP
10000 INR95.93250 JEP