Jersey poundundan Rus rublesine

Reel döviz kuru ile JEP → RUB çevirin

1.000 jep
114.915 rub

1.00000 JEP = 114.91500 RUB

07:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.0733589.11041.453581.652960.94919518.3267
1 GBP1.1697511.25555104.2371.700331.933551.1103221.4376
1 USD0.931650.796464183.02081.354251.540.8843517.0743
1 INR0.0112220.009593540.012045210.01631220.01854960.01065210.205663

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Jersey poundundan Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Rus Rublesi
1 JEP114.91500 RUB
5 JEP574.57500 RUB
10 JEP1149.15000 RUB
20 JEP2298.30000 RUB
50 JEP5745.75000 RUB
100 JEP11491.50000 RUB
250 JEP28728.75000 RUB
500 JEP57457.50000 RUB
1000 JEP114915.00000 RUB
2000 JEP229830.00000 RUB
5000 JEP574575.00000 RUB
10000 JEP1149150.00000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Jersey poundu
1 RUB0.00870 JEP
5 RUB0.04351 JEP
10 RUB0.08702 JEP
20 RUB0.17404 JEP
50 RUB0.43510 JEP
100 RUB0.87021 JEP
250 RUB2.17551 JEP
500 RUB4.35103 JEP
1000 RUB8.70206 JEP
2000 RUB17.40412 JEP
5000 RUB43.51030 JEP
10000 RUB87.02060 JEP