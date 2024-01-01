Jersey poundundan Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile JEP → AUD çevirin

1.000 jep
1.934,45 aud

1.00000 JEP = 1.93445 AUD

07:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547051.0732589.09471.453451.653320.94821518.3292
1 GBP1.1699911.25575104.2451.70061.934451.1094121.4459
1 USD0.931750.796337183.01391.354251.540480.8837517.0782
1 INR0.0112240.009592810.012046210.01631350.01855680.01064580.205727

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Jersey poundundan Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Avustralya Doları
1 JEP1.93445 AUD
5 JEP9.67225 AUD
10 JEP19.34450 AUD
20 JEP38.68900 AUD
50 JEP96.72250 AUD
100 JEP193.44500 AUD
250 JEP483.61250 AUD
500 JEP967.22500 AUD
1000 JEP1934.45000 AUD
2000 JEP3868.90000 AUD
5000 JEP9672.25000 AUD
10000 JEP19344.50000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Jersey poundu
1 AUD0.51694 JEP
5 AUD2.58471 JEP
10 AUD5.16942 JEP
20 AUD10.33884 JEP
50 AUD25.84710 JEP
100 AUD51.69420 JEP
250 AUD129.23550 JEP
500 AUD258.47100 JEP
1000 AUD516.94200 JEP
2000 AUD1033.88400 JEP
5000 AUD2584.71000 JEP
10000 AUD5169.42000 JEP